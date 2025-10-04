İSTANBUL 22°C / 15°C
  • Esenler Erokspor, Bolu'dan 3 puanla dönüyor
Spor

Esenler Erokspor, Bolu'dan 3 puanla dönüyor

Trendyol 1.Lig'in 9. hafta maçında Esenler Erokspor, Boluspor'a konuk oldu. Bolu Atatürk Stadyumu'ndaki mücadeleyi konuk ekip Esenler Erokspor, 3-1'lik skorla kazandı.

4 Ekim 2025 Cumartesi 01:17
Esenler Erokspor, Bolu'dan 3 puanla dönüyor
Trendyol 1.Lig'in 9. hafta maçında Esenler Erokspor, Boluspor'a konuk oldu.

Bolu Atatürk Stadyumu'ndaki mücadeleyi konuk ekip Esenler Erokspor, 3-1'lik skorla kazandı.

Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golleri 31'de Hayrullah Bilazer, 68 ve 78. dakikada Ryan Jack kaydetti.

Boluspor'un tek golünü dakika 7'de Florent Hasani attı.

Esenler Erokspor'da Guelor Kanga, 42. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından Esenler Erokspor, puanını 19 yaparak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Boluspor, 12 puanda kaldı.

Milli aranın sonrası Erokspor, Bodrum FK'yi ağırlayacak. Boluspor, Iğdır FK deplasmanına gidecek.

