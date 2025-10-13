İSTANBUL 21°C / 13°C
13 Ekim 2025 Pazartesi
Spor

Esenler Erokspor galibiyetle tanıştı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Glint Manisa Basket'e konuk oldu. Muradiye Salonu'nda oynana karşılaşmayı Esenler Erokspor, 95-75 kazandı.

AA13 Ekim 2025 Pazartesi 22:40 - Güncelleme:
Bu sonuçla birlikte Esenler Erokspor, ligdeki ilk galibiyetini elde etti. Ev sahibi Glint Manisa Basket 2. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Muradiye

Hakemler: Can Mavisu, Ahmet Tatlıcı, Uğur Akyıldız

Glint Manisa Basket: Yiğit Onan 12, Mintz 21, Zemaitis 9, Mobley 14, Altan Çamoğlu 6, Scrubb 3, Smith 6, Johnson 2, Buğra Çal 2

Esenler Erokspor: Crawford 20, Cornelie 12, Egehan Arna 14, Love 9, Ahmet Düverioğlu 2, Erten Gazi 2, Galloway 16, Simmons 13, Thurman 7, Gant

1. Periyot: 21-21

Devre: 41-46

3. Periyot: 53-74

  • Esenler Erokspor
  • Manisa Basket
  • Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

