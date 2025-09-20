İSTANBUL 25°C / 18°C
Spor

Esenler Erokspor geriden gelip kazandı

Trendyol 1. Lig'in 6. hafta maçında Manisa FK, Esenler Erokspor'u ağırladı. Manisa 19 Mayıs Stadyumu'ndaki mücadeleyi Eseneler Erokspor, 3-1 geriden gelerek 4-3 kazandı.

HABER MERKEZİ20 Eylül 2025 Cumartesi 21:38 - Güncelleme:
Esenler Erokspor geriden gelip kazandı
Trendyol 1. Lig'in 6. hafta maçında Manisa FK, Esenler Erokspor'u ağırladı.

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'ndaki mücadeleyi Eseneler Erokspor, 3-1 geriden gelerek 4-3 kazandı.

Manisa FK, 16. dakikada Burak Süleyman'ın golüyle öne geçti. 18. dakikada Yusuf Talum farkı ikiye çıkardı. 33. dakikada Esenler Erokspor, Guelor Kanga'nın penaltı golüyle farkı bire indirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda 55. dakikada Manisa FK, Yassine Benrahou'nun penaltı golüyle farkı yeniden ikiye çıkardı. 61. dakikada Olarenwaju Kayode sahneye çıkarak farkı tekrar bire indirdi. 75. dakikada bir kez daha fileleri havalandıran Olarenwaju, skora denge getirdi. 90+4. dakikada ise Esenler Erokspor'dan Hamza Catakovic, takımına galibiyeti getiren golü attı.

Bu sonucun ardından Esenler Erokspor, puanını 10 yaptı. Manisa FK 1 maç eksik ile 5 puanda kaldı.

Trendyol 1. Lig'in gelecek haftasında Manisa FK, Bandırmaspor deplasmanına gidecek.

