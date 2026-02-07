Esenler Erokspor, Hatayspor'u 5 golle yendi

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 5-0 yendi.
Seremoni sonrasında Esenler Eroksporlu oyuncular, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin yıl dönümü nedeniyle Atakaş Hataysporlu takıma çiçek verdi. Atakaş Hataysporlu oyuncular da depremin yıl dönümü nedeniyle sahaya 6 Şubat temalı formayla çıktı.
Stat: Sarıseki Fuat Tosyalı
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Mehmet Dura, Güner Mumcu Taştan
Atakaş Hatayspor: Demir Sarıcalı, Muhammed Gönülaçar, Hakan Çinemre, Yılmaz Cin (Chaadaev), Ünal Emre Durmuşhan (Dk. 46 Deniz Aksoy), Ali Yıldız (Dk. 57 Seyit Gazanfer), Ersin Aydemir (Dk. 57 Sharif Osman), Danjuma, Ating (Dk. 56 Yunus Azrak), Yiğit Ali Buz, Melih Şen
Esenler Erokspor: Osman Ertuğrul Çetin, Mikail Okyar ( Dk. 73 Alper Karaman), Kayode, Faye (Dk. 63 Berat Luş), Kanga, Onur Ulaş, Nzaba (Dk. 63 Cavare), Enes Alıç, Hayrullah Bilazer (Dk. 73 Eray Korkmaz), Amilton, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 56 Recep Niyaz)
Goller: Dk. 13 Onur Ulaş, Dk. 50 ve 59 Faye, Dk. 53 Kanga (Penaltıdan), Dk. 90+1 Alper Karaman (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Ömer Faruk Beyaz (Esenler Erokspor), Dk. 68 Deniz Aksoy (Atakaş Hatayspor)