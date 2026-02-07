İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2026 Cumartesi / 20 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6062
  • EURO
    51,6027
  • ALTIN
    6943.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Esenler Erokspor, Hatayspor'u 5 golle yendi
Spor

Esenler Erokspor, Hatayspor'u 5 golle yendi

Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig'in 24. hafta mücadelesinde deplasmanda karşı karşıya geldiği Hatayspor'u 5-0 mağlup etti.

AA7 Şubat 2026 Cumartesi 16:50 - Güncelleme:
Esenler Erokspor, Hatayspor'u 5 golle yendi
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 5-0 yendi.

Seremoni sonrasında Esenler Eroksporlu oyuncular, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin yıl dönümü nedeniyle Atakaş Hataysporlu takıma çiçek verdi. Atakaş Hataysporlu oyuncular da depremin yıl dönümü nedeniyle sahaya 6 Şubat temalı formayla çıktı.

Stat: Sarıseki Fuat Tosyalı

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Mehmet Dura, Güner Mumcu Taştan

Atakaş Hatayspor: Demir Sarıcalı, Muhammed Gönülaçar, Hakan Çinemre, Yılmaz Cin (Chaadaev), Ünal Emre Durmuşhan (Dk. 46 Deniz Aksoy), Ali Yıldız (Dk. 57 Seyit Gazanfer), Ersin Aydemir (Dk. 57 Sharif Osman), Danjuma, Ating (Dk. 56 Yunus Azrak), Yiğit Ali Buz, Melih Şen

Esenler Erokspor: Osman Ertuğrul Çetin, Mikail Okyar ( Dk. 73 Alper Karaman), Kayode, Faye (Dk. 63 Berat Luş), Kanga, Onur Ulaş, Nzaba (Dk. 63 Cavare), Enes Alıç, Hayrullah Bilazer (Dk. 73 Eray Korkmaz), Amilton, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 56 Recep Niyaz)

Goller: Dk. 13 Onur Ulaş, Dk. 50 ve 59 Faye, Dk. 53 Kanga (Penaltıdan), Dk. 90+1 Alper Karaman (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Ömer Faruk Beyaz (Esenler Erokspor), Dk. 68 Deniz Aksoy (Atakaş Hatayspor)

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te banka soygunu: Yeni görüntülere ulaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.