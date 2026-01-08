İSTANBUL 17°C / 3°C
  • Esenler Erokspor hazırlıklarını tamamladı
Spor

Esenler Erokspor hazırlıklarını tamamladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, ikinci devre hazırlıklarını tamamladı.

8 Ocak 2026 Perşembe 14:45
Esenler Erokspor hazırlıklarını tamamladı
Devre arası çalışmalarını Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonrasında idman 5'e 2 ile devam ederken taktik çalışmasıyla devam etti. Yapılan idmanın ardından İstanbul ekibi, devre arası çalışmalarını tamamladı.

Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında 10 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

  • Esenler Erokspor
  • trendyol 1. lig
  • hazırlık

