Esenler Erokspor ile Adana Demirspor puanları paylaştı

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasının kapanış maçında Esenler Erokspor, Adana Demirspor'u konuk etti.

Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Esenler Erokspor'un gollerini dakika 18'de Mame Faye ile dakika 79'da Hamza Catakovic kaydetti. Adana Demirspor'un gollierni ise dakika 55'te Sefa Gülay ile 67. dakikada Ozan Demirbağ attı.

Bu sonucun ardından Esenler Erokspor puanını 1'e yükseltti. Adana Demirspor, -5 puana yükseldi.

Trendyol 1.Lig'in gelecek haftasında Esenler Erokspor, Vanspor deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, Çorum FK'yi konuk edecek.

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Barış Çiçeksoyu, Mehmet Sıraç Akpınar

Esenler Erokspor: Muhammed Birkan Tetik, Eray Korkmaz (Dk. 87 Hayrullah Bilazer), Cavare, Nzaba, Enes Alıç (Dk. 80 Yunus Emre Gedik), Kanga (Dk. 71 Kayode), Tugay Kacar, Faye, Berat Luş (Dk. 46 Alper Karaman), Amilton (Dk. 71 Jack), Catakovic