9 Nisan 2026 Perşembe / 22 Sevval 1447
Spor

Esenler Erokspor ile Amed Sportif Faaliyetler yenişemedi

Esenler Erokspor ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya geldiği mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Ev sahibi ekipte teknik direktör Osman Özköylü ilk yarıda kırmızı kart gördü.

IHA9 Nisan 2026 Perşembe 22:15 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Gürcan Hasova, Emrah Ünal, Cem Özbay

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Cavare, Onur Ulaş (Nzaba dk. 29), Enes Alıç, Mikail Okyar (Recep Niyaz dk. 89), Amilton, Jack (Ömer Faruk Beyaz dk. 78), Kanga, Faye (Berat Luş dk. 29), Catakovic (Kayode dk. 78)

Yedekler: Birkan Tetik, Tugay Kacar, Alper Karaman, Eray Korkmaz, Yunus Emre Gedik

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Syrota, Celal Hanalp (Hasan Ali Kaldırım dk. 62), Sinan Kurt (Traore dk. 90+3), Cem Üstündağ (Tarkan Serbest dk. 74), Moreno (Dimitrov dk. 75), Hasani (Emrah Başsan dk. 75), Afena-Gyan (Dia Saba dk. 46), Diagne

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Atakan Müjde, Çekdar Orhan, Kahraman Demirtaş

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Goller: Jack (dk. 23) (Esenler Erokspor), Diagne (dk. 51) (Amed Sportif Faaliyetler)

Kırmızı kart: Osman Özköylü (dk. 27) (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Catakovic, Kanga (Esenler Erokspor), Celal Hanalp, Erce Kardeşler (Amed Sportif Faaliyetler)

