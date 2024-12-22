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Spor

Esenler Erokspor ile Bandırmaspor puanları paylaştı

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldı.

22 Aralık 2024 Pazar 18:11 - Güncelleme:
Esenler Erokspor ile Bandırmaspor puanları paylaştı
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Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaştı.

Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Bandırmaspor'un golünü 13. dakikada Paulinho kaydetti. Esenler Erokspor'un golü ise 67. dakikada Tugay Kacar'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor, 33 puana yükselerek Kocaelispor ile puanını eşitledi ve liderliğini sürdürdü.

5 haftalık galibiyet hasretine geçen hafta son veren Esenler Erokspor ise 22 puana ulaştı ve 14. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Bandırmaspor, Manisa FK'yı konuk edecek. Esenler Erokspor ise İstanbulspor'a konuk olacak.

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