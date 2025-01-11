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Spor

Esenler Erokspor ile Sakaryaspor puanları paylaştı

Trendyol 1. Ligin 19. hafta maçında Esenler Erokspor, sahasında Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Haber Merkezi11 Ocak 2025 Cumartesi 18:23 - Güncelleme:
Esenler Erokspor ile Sakaryaspor puanları paylaştı
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Trendyol 1. Ligin 19. hafta maçında Esenler Erokspor, Sakaryaspor'u konuk etti.

Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Erokspor'un tek golünü 16. dakikada Ryan Jack kaydetti. Sakaryaspor'a beraberliği getiren golü ise 82. dakikada Saint Louis attı.

Esenler Erokspor, bu galibiyetin ardından puanını 23'e yükseltti. Sakaryaspor'da puanını 23 yaptı.

Trendyol 1. Ligin bir sonraki maçında Esenler Erokspor, Adanaspor'u konuk edecek. Sakaryaspor, Keçiörengücü deplasmanına gidecek.

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