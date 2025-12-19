İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2025 Cuma / 29 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8108
  • EURO
    50,2136
  • ALTIN
    5984.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Esenler Erokspor ile Sarıyer puanları paylaştı
Spor

Esenler Erokspor ile Sarıyer puanları paylaştı

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Esenler Erokspor ile SMS Grup Sarıyer arasındaki mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

AA19 Aralık 2025 Cuma 22:25 - Güncelleme:
Esenler Erokspor ile Sarıyer puanları paylaştı
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasındaki Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer mücadelesi 1-1 berabere sonuçlandı.

Bu sonuçla Esenler Erokspor puanını 33'e, Sarıyer ise 18'e yükseltti.

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Salih Burak Demirel, Harun Terin

Esenler Erokspor: Enes Ali Oral, Eray Korkmaz, Cavare, Onur Ulaş, Enes Alıç, Mikail Okyar, Amilton, Alper Karaman (Dk. 65 Jack), Recep Niyaz (Dk. 83 Tugay Kacar), Faye (Dk. 12 Nzaba), Kayode

SMS Grup Sarıyer: Furkan Akyüz, Oğuzhan Berber (Dk. 83 Oğuzhan Yılmaz), Fatih Kurucuk, Djilobodji, Ömer Bayram, Traore, Camara, Regattin, Anziani (Dk. 83 Berkay Aydoğmuş), Baran Engül (Dk. 88 Anıl Koç), Dembele (Dk. 46 Urie)

Goller: Dk. 5 Anziani (SMS Grup Sarıyer), Dk. 72 Recep Niyaz (Esenler Erokspor)

Kırmızı kart: Dk. 3 Cavare (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Kayode, Dk. 90+6 Amilton (Esenler Erokspor), Dk. 36 Regattin, Dk. 45 Dembele, Dk. 90+3 Fatih Kurucuk (SMS Grup Sarıyer)

  • Esenler Erokspor
  • SMS Grup Sarıyer
  • 1-1 beraberlik

ÖNERİLEN VİDEO

Fren yerine gaza bastı: Kaza anı güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.