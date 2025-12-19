Esenler Erokspor ile Sarıyer puanları paylaştı

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasındaki Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer mücadelesi 1-1 berabere sonuçlandı.
Bu sonuçla Esenler Erokspor puanını 33'e, Sarıyer ise 18'e yükseltti.
Stat: Esenler Erokspor
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Salih Burak Demirel, Harun Terin
Esenler Erokspor: Enes Ali Oral, Eray Korkmaz, Cavare, Onur Ulaş, Enes Alıç, Mikail Okyar, Amilton, Alper Karaman (Dk. 65 Jack), Recep Niyaz (Dk. 83 Tugay Kacar), Faye (Dk. 12 Nzaba), Kayode
SMS Grup Sarıyer: Furkan Akyüz, Oğuzhan Berber (Dk. 83 Oğuzhan Yılmaz), Fatih Kurucuk, Djilobodji, Ömer Bayram, Traore, Camara, Regattin, Anziani (Dk. 83 Berkay Aydoğmuş), Baran Engül (Dk. 88 Anıl Koç), Dembele (Dk. 46 Urie)
Goller: Dk. 5 Anziani (SMS Grup Sarıyer), Dk. 72 Recep Niyaz (Esenler Erokspor)
Kırmızı kart: Dk. 3 Cavare (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Dk. 10 Kayode, Dk. 90+6 Amilton (Esenler Erokspor), Dk. 36 Regattin, Dk. 45 Dembele, Dk. 90+3 Fatih Kurucuk (SMS Grup Sarıyer)