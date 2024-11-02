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Spor

Esenler Erokspor ile Urfaspor puanları paylaştı

Trendyol 1. Lig 11. hafta maçında Esenler Erokspor ile Şanlıurfaspor 1-1 berabere kaldı.

2 Kasım 2024 Cumartesi 18:08 - Güncelleme:
Esenler Erokspor ile Urfaspor puanları paylaştı
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Trendyol 1. Lig 11. hafta maçında Esenler Erokspor ile Şanlıurfaspor karşılaştı. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Esenler'in golü 12. dakikada Oscar Pinchi'den geldi. Şanlıurfaspor'un beraberlik golünü ise 18. dakikada Kayode attı.

Oynadığı son 6 maçta mağlup olmayan Esenler, 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Son 5 maçta kaybetmeyen Urfaspor ise üst üste 2. galibiyetini aldı.

Bu sonucun ardından Esenler Erokspor, puanını 17'ye yükseltti. Şanlıurfaspor ise 15'e çıkardı.

Ligin bir sonraki haftasında Urfaspor, Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Esenler Erokspor ise Ankaragücü ile karşılaşacak.

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