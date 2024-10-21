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Spor

Esenler Erokspor, Keçiörengücü'ne takıldı

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Esenler Erokspor, Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

21 Ekim 2024 Pazartesi 23:43 - Güncelleme:
Esenler Erokspor, Keçiörengücü'ne takıldı
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Trendyol 1. Lig 9. hafta maçında Esenler Erokspor, sahasında Keçiörengücü ile karşılaştı. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 sona erdi.

Esenler Erokspor'un gollerini 25. dakikada Mame Faye ve 37. dakikada Ali Dere (K.K.) kaydetti. Keçiörengücü'nün golleri ise 10. dakikada Mame Diouf, 90+7. dakikada Oğuzhan Ayaydın'dan geldi.

Esenler Erokspor, ligde 3 maç sonra puan kaybetti. Keçiörengücü ise üst üste ikinci puan kaybını yaşadı.

Bu sonuçla Esenler puanını 13'e çıkardı. Keçiörengücü ise 14 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Esenler, Manisa FK ile karşılaşacak. Keçiören ise Erzurumspor ile karşılaşacak.

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