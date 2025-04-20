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Spor

Esenler Erokspor, Kocaelispor'u 3 golle geçti

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Esenler Erokspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi Esenler Erokspor, Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti.

Haber Merkezi20 Nisan 2025 Pazar 18:08 - Güncelleme:
Esenler Erokspor, Kocaelispor'u 3 golle geçti
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Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Esenler Erokspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi.

Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi Esenler Erokspor, Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti.

Erokspor'un golleri 13. dakikada Ayoba Kayode, 75. dakikada Oscar Pinchi ve 87. dakikada Junior Fernandes'ten geldi. Kocaelispor'un tek golünü ise 40. dakikada Oğulcan Çağlayan penaltıdan kaydetti.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Esenler Erokspor puanını 52'ye yükselterek, son 3 hafta kala play-off potasının hemen altında yer aldı.

Kocaelispor, Süper Lig'e yükselmeyi garantilemişti.

  • Esenler Erokspor
  • Kocaelispor maçı
  • 1Lig

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