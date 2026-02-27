İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2026 Cuma / 11 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9608
  • EURO
    51,9496
  • ALTIN
    7394.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Esenler Erokspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi
Spor

Esenler Erokspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Boluspor'u 2-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

AA27 Şubat 2026 Cuma 18:24 - Güncelleme:
Esenler Erokspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Esenler Erokspor, seyircisi önünde Boluspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

İstanbul ekibi, ligdeki 17. galibiyetini elde ederek 59 puanla maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Boluspor ise 12. kez mağlup oldu.

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Sezgin Çınar, Emrah Türkyılmaz

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Nzaba, Onur Ulaş, Enes Alıç, Jack (Dk. 70 Alper Karaman), Mikail Okyar, Amilton (Dk. 85 Berat Luş), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 90+3 Cavare), Faye (Dk. 90+2 Yunus Emre Gedik), Catakovic (Dk. 70 Kayode)

Boluspor: Bartu Kulbilge, Ömürcan Artan (Dk. 40 Onur Öztonga), Kouagba, Kaan Arslan, Lima, Erdem Dikbasan, Devran Şenyurt, Baluta (Dk. 54 Aganspahic-Dk. 68 Harun Alpsoy), Balbudia (Dk. 69 Alptekin Çaylı), Akanbi, Arda Usluoğlu

Goller: Dk. 46 Amilton, Dk. 90+5 Yunus Emre Gedik (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Jack, Dk. 50 Enes Alıç (Esenler Erokspor), Dk. 90 Onur Öztonga (Boluspor

  • EsenlerErokspor
  • Liderlik
  • Boluspor maçı

ÖNERİLEN VİDEO

Neye uğradığını şaşırdı: Oluşan çukur araçları adeta yuttu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.