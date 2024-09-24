Esenler Erokspor, Malatyaspor'u 2 golle geçti

1'inci Lig'in 2'nci hafta erteleme maçında Esenler Erokspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Reşat Onur Coşkunses düdük çaldı. Reşat Onur Coşkunses'in yardımcılıklarını Gökmen Baltacı ve Kürşathan Akın üstlendi. Mücadeleye etkili başlayan Esenler Erokspor, 25'inci dakikada İdris Furat'ın golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve soyunma odasına ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle gidildi. İkinci devrede de üstün oyununu sürdüren İstanbul ekibi, 58'inci dakikada Mame Mor Faye'nin fileleri havalandırmasıyla skoru 2-0'a getirdi. Konuk takım, 89'uncu dakikada Mehmet Güneş'in attığı golle farkı 1'e indirdi: 2-1. Maç Esenler Erokspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Bu karşılaşmanın ardından Esenler Erokspor, puanını 6 yaparken; puan silme cezası olan ve henüz puan alamayan Yeni Malatyaspor ise -3 puanda bulunuyor.