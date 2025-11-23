Esenler Erokspor, sahasında 3 puanı aldı

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Özbelsan Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

23. dakikada Kamil Fidan'ın savunmanın arasında attığı pasla buluşan Kimpioka, ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Enes Ali Oral topu kurtardı.

33. dakikada sol taraftan Cihat Çelik'in kullandığı kornerde altıpas üzerinde iyi yükselen Appindangoye'nin kafa vuruşunda kaleci Enes Ali Oral meşin yuvarlağı kontrol etti.

43. dakikada sağ taraftan Murat Paluli'nin yaptığı ortada ceza sahası içinde Bekir Böke kafayla indirdi. Penaltı noktası solunda topu kontrol eden Kamil Fidan'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

58. dakikada Kanga'nın savunmanın arkasına attığı ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Kayode, yerden içeri çevirdi. Altıpasın gerisinden Catakovic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

69. dakikada ceza yayı üzerinden Recep Niyaz'ın pasında topla buluşan Mikail Okyar'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

71. dakikada sağ kanattan Kayode'nin yaptığı ortada savunmadan seken topu penaltı noktası üzerinde Catakovic kontrol edemedi. Sol çaprazda topu önünde bulan Recep Niyaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Göktuğ Bakırbaş'ın solundan ağlarla buluştu. 2-0

83. dakikada Charisis'in pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Uğur Çiftçi'nin yerden içeri çevirdiği topa, kale önünde Badji'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1

90. dakikada ceza yayı üzerinden Recep Niyaz'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Göktuğ Bakırbaş'da kaldı.

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Alper Akarsu, Emrah Ünal, Mehmet Şengül

Esenler Erokspor: Enes Ali Oral, Nzaba, Cavare, Onur Ulaş, Enes Alıç, Tugay Kacar, Mikail Okyar (Jack dk. 80), Kayode, Kanga (Berat Luş dk. 64), Recep Niyaz (Harun Genç dk. 90+3), Catakovic (Altar Han Hidayetoğlu dk. 80)

Yedekler: Mehmet İdin, Oğulcan Kestane, Anıl Yaşar, Eray Korkmaz, Yusuf Yücer

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Okan Erdoğan, Appindangoye, Emirhan Başyiğit (Uğur Çiftçi dk. 65), Özkan Yiğiter (Avramovski dk. 72), Cihat Çelik, Campos, Kamil Fidan (Charisis dk. 72), Bekir Böke (Badji dk. 65), Kimpioka (Malle dk. 81)

Yedekler: Serkan Kaan Sarman, Yiğit Baynazoğlu, Feyzi Yıldırım, Yusuf Çağlar Kefkir, Mehmet Talha Şeker

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Goller: Catakovic (dk. 58), Recep Niyaz (dk. 71) (Esenler Erokspor), Badji (dk. 83) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Kimpioka, Yusuf Cihat Çelik (Sivasspor)