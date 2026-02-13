İSTANBUL 14°C / 8°C
Spor

Esenler Erokspor sahasında kazandı

Esenler Erokspor, sahasında Manisa FK'yı 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip galibiyet serisini sürdürdü.

HABER MERKEZİ13 Şubat 2026 Cuma 22:11 - Güncelleme:
Esenler Erokspor sahasında kazandı
Trendyol 1. Lig'de 25. hafta maçında Esenler Erokspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Esenler Erokspor oldu.

Manisa FK'nın tek golü karşılaşmanın 2. dakikasında Lois Diony'den geldi.

Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golleri 26 ve 64. dakikada Olarenwaju Kayode, 89. dakikada Mame Mor Faye kaydetti.

Ligde 10 haftadır kaybetmeyen ve son 4 maçını kazanan Esenler Erokspor puanını 50'ye yükseltti. Tam 9 maç sonra ligde mağlubiyet alan Manisa FK 34 puanda kaldı.

Gelecek hafta 1. Lig'de Esenler Erokspor, İstanbulspor'a konuk olacak. Manisa FK, Bandırmaspor'u ağırlayacak.

