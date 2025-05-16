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Spor

Esenler Erokspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü farklı geçti

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi ikinci maçında Esenler Erokspor, sahasında MKE Ankaragücü İkon Menkul'ü 76-63 mağlup etti.

AA16 Mayıs 2025 Cuma 21:17 - Güncelleme:
Esenler Erokspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü farklı geçti
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi ikinci maçında Esenler Erokspor, sahasında MKE Ankaragücü İkon Menkul'ü 76-63 mağlup etti.

Bu sonuçla Esenler Erokspor, seride durumu 2-0'a getirdi. Üç galibiyete ulaşan takımın Basketbol Süper Ligi'ne yükseleceği serinin üçüncü müsabakası, 19 Mayıs Pazartesi günü TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynanacak.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı maçın ilk periyodunu MKE Ankaragücü İkon Menkul, 22-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkın kapanmasına izin vermeyen başkent ekibi, soyunma odasına 41-35 üstün girdi.

İkinci yarıda toparlanan Esenler Erokspor, üçüncü periyodunu 57-54 önde geçtiği karşılaşmayı 76-63 kazandı.

MKE Ankaragücü İkon Menkul, hakem kararlarına tepki göstererek müsabakanın tamamlanmasına 2 dakika 4 saniye kala başladığı hücumda topu kullanmadı. Konuk ekibin bu davranışının ardından Esenler Erokspor da hücum etmedi. Maçın bitmesine 48 saniye kala hakem Alper Altuğ Köselerli'nin başantrenörlere yaptığı uyarının ardından iki takım da birer atış gerçekleştirdi.

  • Türkiye Basketbol Ligi
  • play-off final
  • Esenler Erokspor

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