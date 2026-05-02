İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mayıs 2026 Cumartesi / 16 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2057
  • EURO
    53,0405
  • ALTIN
    6703.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Esenler Erokspor Süper Lig biletini kaçırdı: Play-off'a kaldı
Spor

Esenler Erokspor Süper Lig biletini kaçırdı: Play-off'a kaldı

Trendyol 1. Lig'in son haftasında Esenler Erokspor sahasında konuk ettiği Atko Grup Pendikspor 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla ev sahibi ekip, doğrudan Süper Lig'e yükselme fırsatını kaçırdı. Esenler Erokspor, Süper Lig bileti için play-off finalinde mücadele edecek.

AA2 Mayıs 2026 Cumartesi 18:45 - Güncelleme:
Esenler Erokspor Süper Lig biletini kaçırdı: Play-off'a kaldı
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Esenler Erokspor ile Atko Grup Pendikspor 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla ligde normal sezonu üçüncü sırada tamamlayan Esenler Erokspor, play-off finalinde mücadele edecek.

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Ömer Tevfik Özkoç, Ömer Lütfü Aydın

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Mikail Okyar, Cavare, Nzaba, Yunus Emre Gedik (Dk. 72 Ömer Faruk Beyaz), Tugay Kacar (Dk. 73 Alper Karaman), Kanga (Dk. 79 Kayode), Amilton (Dk. 79 Berat Luş), Recep Niyaz, Faye, Catakovic

Atko Grup Pendikspor: Utku Yuvakuran, Erdem Gökçe (Dk. 46 Kitsiou), Yiğit Fidan, Berkay Sülüngöz, Furkan Doğan, Mesut Özdemir (Dk. 72 Hüseyin Maldar), Bekir Karadeniz (Dk. 79 Efehan Pekdemir), Wilks (Dk. 62 Thuram), Hakan Yeşil, Hamza Akman, Clarke-Harris (Dk. 62 Görkem Bitin)

Goller: Dk. 18 Recep Niyaz (Esenler Erokspor), Dk. 42 Mesut Özdemir (Atko Grup Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Berkay Sülüngöz Dk. 84 Görkem Bitin, Dk. 87 Hüseyin Maldar (Atko Grup Pendikspor)

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.