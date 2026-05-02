Esenler Erokspor Süper Lig biletini kaçırdı: Play-off'a kaldı

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Esenler Erokspor ile Atko Grup Pendikspor 1-1 berabere kaldı.
Bu sonuçla ligde normal sezonu üçüncü sırada tamamlayan Esenler Erokspor, play-off finalinde mücadele edecek.
Stat: Esenler Erokspor
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Ömer Tevfik Özkoç, Ömer Lütfü Aydın
Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Mikail Okyar, Cavare, Nzaba, Yunus Emre Gedik (Dk. 72 Ömer Faruk Beyaz), Tugay Kacar (Dk. 73 Alper Karaman), Kanga (Dk. 79 Kayode), Amilton (Dk. 79 Berat Luş), Recep Niyaz, Faye, Catakovic
Atko Grup Pendikspor: Utku Yuvakuran, Erdem Gökçe (Dk. 46 Kitsiou), Yiğit Fidan, Berkay Sülüngöz, Furkan Doğan, Mesut Özdemir (Dk. 72 Hüseyin Maldar), Bekir Karadeniz (Dk. 79 Efehan Pekdemir), Wilks (Dk. 62 Thuram), Hakan Yeşil, Hamza Akman, Clarke-Harris (Dk. 62 Görkem Bitin)
Goller: Dk. 18 Recep Niyaz (Esenler Erokspor), Dk. 42 Mesut Özdemir (Atko Grup Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Berkay Sülüngöz Dk. 84 Görkem Bitin, Dk. 87 Hüseyin Maldar (Atko Grup Pendikspor)