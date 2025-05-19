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Spor

Esenler Erokspor, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off finali üçüncü maçında deplasmanda MKE Ankaragücü İkon Menkul'ü 97-82 yenen Esenler Erokspor, seriyi 3-0 kazanarak Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

AA19 Mayıs 2025 Pazartesi 23:26 - Güncelleme:
Esenler Erokspor, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off finali üçüncü maçında deplasmanda MKE Ankaragücü İkon Menkul'ü 97-82 yenen Esenler Erokspor, seriyi 3-0 kazanarak Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

Müsabakanın sona ermesinin ardından Esenler Eroksporlu basketbolcular büyük sevinç yaşadı. İstanbul temsilcisi, düzenlenen törenle kupa ve madalyalarını protokol üyelerinden aldı.

Normal sezonu ilk sırada bitirerek şampiyon olan Trabzonspor da Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne adını yazdırmıştı.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Mehmet Şahin, Can Mavisu, Hüseyin Çamcı

MKE Ankaragücü İkon Menkul: Veal 11, Elledy 20, Serkan Menteşe 12, Caner Ercan 2, Hakan Yapar 4, Arda Uzuner, Hazer Avcı 15, Mithat Can Özalp, Doğukan Sönmez 3, Altan Erol 15

Esenler Erokspor: Crawford 30, Hüseyin Akın Kandemir 17, Tayfun Erülkü 10, Yiğit Baran Sarıkaya 7, Simmons 13, Mehmet Özdoğan 3, Hasan Efe Uzun, Berkay Bayar, Mustafa Baki Görür 7, Berkay Sinirlioğlu 5, Alihan Deniz Genç 3, Metehan Akyel 2

1. Periyot: 17-24

Devre: 35-53

3. Periyot: 61-71

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