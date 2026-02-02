İSTANBUL 8°C / 2°C
Spor

Esenler Erokspor, Ümraniyespor'u tek golle geçti

Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasının kapanış maçında sahasında ağırladığı Eminevim Ümraniyespor'u Faye'nin golüyle 1-0 mağlup ederek puanını 44'e yükseltti.

AA2 Şubat 2026 Pazartesi 22:11 - Güncelleme:
Esenler Erokspor, Ümraniyespor'u tek golle geçti
Trendyol 1. Lig'de 23. haftanın kapanış maçında Esenler Erokspor, konuk ettiği Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla ligde 12. galibiyetini alan Esenler Erokspor puanını 44'e yükselterek 3. sırada yer alırken, 12. yenilgisini yaşayan Eminevim Ümraniyespor ise 27 puanla 15. sırada kaldı.

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Mehmet Türkmen, Oğuzhan Yazır, Orhun Aydın Duran

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Nzaba, Onur Ulaş, Enes Alıç, Mikail Okyar, Amilton (Dk. 90+3 Eray Korkmaz), Kanga (Dk. 83 Recep Niyaz), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 83 Alper Karaman), Faye (Dk. 78 Berat Luş), Kayode (Dk. 78 Catakovic)

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Burak Öksüz, Glumac, Emre Kaplan, Serkan Göksu, Djokanovic (Dk. 66 Hoti), Bardhi (Dk. 46 Atalay Babacan), Benny (Dk. 83 Taha Bartu Özdemir), Barış Ekinciler (Dk. 66 Soukou), Batuhan Çelik (Dk. 66 Kosoko)

Gol: Dk. 32 Faye (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Bardhi, Dk. 71 Glumac, Dk. 89 Kosoko (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 76 Mikail Okyar, Dk. 90+2 Enes Alıç (Esenler Erokspor)

  • Esenler Erokspor
  • Trendyol 1. Lig
  • Faye golü

