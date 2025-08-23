Esenler Erokspor'dan 5 gollü galibiyet

TFF 1. Lig'in 3.haftasında Esenler Erokspor, sahasında Serik Spor'u ağırladı.
Esenler Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Esenler Erokspor 5-0 kazandı.
Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golleri Hayrullah Bilazer, Guelor Kanga, Olarenwaju Kayode, Amilton ve Recep Niyaz kaydetti.
Serik Spor'da Burak Asan 11. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Esenler Erokspor ligdeki puanını 4'e yükseltti. Serik Spor da 4 puanda kaldı.
Esenler Erokspor ligin 4.haftasında Ümraniyespor'a konuk olacak. Serik Spor ise evinde Bodrumspor'u ağırlayacak.