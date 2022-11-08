Esenler Erokspor'dan kupada Erzurumspor'a karşı müthiş geri dönüş

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Erzurumspor FK, Esenler Erokspor ile karşılaştı. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 sona eren müsabakada Esenler Erokspor penaltı atışlarında 3-1 üstünlük sağlayarak kupada bir üst tura yükselen takım oldu. Penaltı atışlarında konuk takım Esenler Erokspordan Batuhan, Muhammet ve Mehmet atışlarını gole çevirirken, ev sahibi takımdan sadece Muhammed Furkan gol kaydedebildi. Erzurumspor FK'da Sefa, Haluk ve Yakup Uzunel, konuk takımdan ise Cenk penaltı atışından yararlanamayan isimler oldu.

Erzurumspor FK, karşılaşmaya "Kadına el kalkamaz" yazılı pankart ile çıktı.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Levent Gümüşdere, Mehmet Kağan Bingül, Serdar İla

Erzurumspor FK: Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Yakup Kırtay (Dk. 111 Yiğit Furkan Türkmen), Fırat Şaşi, Eyüp Oskan (Dk. 90+1 Enes Yiğit), Bergdich, Sefa Akgün, Hasan Batuhan Artarslan (Dk. 79 Haluk Hakan Baydan), Güney Yılmaz (Dk. 79 Yakup Uzunel), Özgür Sert, Rosheuvel (Dk. 63 Muhammed Furkan Özhan), Hüseyin Mevlütoğlu (Dk. 79 Alperen Karaca)

Esenler Erokspor: Bekir Demircan, Volkan Ünlü (Dk. 76 Enes Kayar), Fatih Emir Uzun, Sakıb Aytaç, Cenk Doğan, Zahit Fındık (Dk. 29 Muhammet Harun Genç), Hasan Yurtseven (Dk. 46 Mehmet Aygün), Yavuz Koç (Dk. 76 Muharrem Öner), Serhat Baştan, İdris Furat, Batuhan Yılmaz

Goller: Dk. 21 ve 55 Eyüp Oskan (Erzurumspor FK), Dk. 62 İdris Furat, Dk. 83 Enes Kayar (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Dk. 90+5 Haluk Hakan Baydan (Erzurumspor FK), Dk. 118 Cenk Doğan, Dk. 120 Batuhan Yılmaz (Esenler Erokspor)

Kırmızı kart: Dk. 118 Sakıb Aytaç (Esenler Erokspor)