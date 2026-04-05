İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2026 Pazartesi / 19 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6145
  • EURO
    51,5372
  • ALTIN
    6690.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Esenler Erokspor'dan Sivasspor deplasmanında kritik 3 puan
Esenler Erokspor'dan Sivasspor deplasmanında kritik 3 puan

Esenler Erokspor, deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup ederek yükselişini sürdürdü. Ev sahibi ekibin galibiyet serisi sona ererken, konuk ekip zirve yarışında kritik bir virajı kayıpsız geçti.

AA5 Nisan 2026 Pazar 18:06
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Özbelsan Sivasspor'u 3-1 yendi.

Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Dura, Ömer Yasin Gezer

Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Appindangoye, Emirhan Başyiğit (Dk. 85 Mert Çelik), Fevzi Yıldırım (Dk. 46 Uğur Çiftçi), Okan Erdoğan (Dk. 46 Malle), Cihat Çelik, Kamil Fidan, Okoronkwo (Dk. 73 Badji), Ethemi, Bekir Böke (Dk. 46 Avramovski)

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer (Dk. 86 Eray Korkmaz), Cavare, Onur Ulaş, Enes Alıç, Mikail Okyar, Amilton, Kanga (Dk. 85 Alper Karaman), Jack (Dk. 78 Ömer Faruk Beyaz), Berat Luş (Dk. 78 Yunus Emre Gedik), Catakovic

Goller: Dk. 24 Onur Ulaş, Dk. 33 Kanga (penaltıdan), Dk. 90+4 Yunus Emre Gedik (Esenler Erokspor), Dk. 88 Avramovski (Özsbelsan Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Onur Ulaş, Dk. 26 Hayrullah Bilazer, Dk. 84 Kanga (Esenler Erokspor) Dk. 31 Ethemi (Özbelsan Sivasspor)

ÖNERİLEN VİDEO

Terör devleti İsrail Gazze'de ateşkesi bozup engelli Filistinliyi öldürdü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.