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Spor

Eşinin doğumu nedeniyle ayrılan Doku, Belçika kampına dönüyor

Eşinin doğumu nedeniyle Belçika kampından ayrılan Jeremy Doku'nun, baba olduktan sonra takıma geri döneceği açıklandı. 24 yaşındaki futbolcunun yarın akşam Seattle'da kafileye katılması bekleniyor.

AA22 Haziran 2026 Pazartesi 23:24 - Güncelleme:
Eşinin doğumu nedeniyle ayrılan Doku, Belçika kampına dönüyor
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2026 FIFA Dünya Kupası'ndan eşinin doğumu nedeniyle ayrılan Belçikalı futbolcu Jeremy Doku, baba olduktan sonra yarın ABD'nin Washington eyaletindeki Seattle şehrinde kamp yapan takımına geri dönecek.

Belçika Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Jeremy Doku ve eşinin, Praise adında bir erkek çocuğunun doğumundan dolayı gurur duyuyoruz." bilgisi verildi.

Açıklamada, "Doku, maçtan önce dün doğumun yakında gerçekleşeceğine dair mesajı aldı. Sağlık ekibiyle yapılan görüşmeler sonucunda, kendisine geçici olarak Londra'da eşinin yanına gitme fırsatı verilmesine karar verildi." ifadesi kullanıldı.

2026 Dünya Kupası'nda oynayan 24 yaşındaki Belçikalı futbolcunun, yarın akşam Seattle'da takıma yeniden katılacağı bilgisi verildi.

Belçika, G Grubu'nda İran, Yeni Zelanda ve Mısır ile mücadele ediyor.

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