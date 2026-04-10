Eski Barcelonalı oyuncudan Kenan Yıldız'a övgü dolu sözler!

Como forması giyen Sergi Roberto, yaptığı açıklamalarda Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

KENAN YILDIZ SÖZLERİ

2024 yılında Barcelona'dan Como'ya transfer olan Sergi Roberto, İtalya'da kendisini en çok şaşırtan futbolcunun Juventus'tan Kenan Yıldız olduğunu dile getirdi.

Sergi Roberto, "İtalya'ya geldiğimden bu yana rakipler arasında beni en çok şaşırtan oyuncu Kenan Yıldız oldu. Kenan Yıldız'ı çok beğeniyorum, farklı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Onu izlemek güzel." dedi.

Como'da bu sezon 20 maçta süre bulan Sergi Roberto, 1 kez ağları havalandırdı.