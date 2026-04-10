10 Nisan 2026 Cuma / 23 Sevval 1447
  • Eski Barcelonalı oyuncudan Kenan Yıldız'a övgü dolu sözler!
Spor

Eski Barcelonalı oyuncudan Kenan Yıldız'a övgü dolu sözler!

Como forması giyen eski Barcelona futbolcusu Sergi Roberto, Juventus'un milli yıldızı Kenan Yıldız'a övgüler yağdırdı. İspanyol oyuncu, genç futbolcunun İtalya'da kendisini en çok şaşırtan isim olduğunu söyledi.

Eski Barcelonalı oyuncudan Kenan Yıldız'a övgü dolu sözler!
Como forması giyen Sergi Roberto, yaptığı açıklamalarda Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

KENAN YILDIZ SÖZLERİ

2024 yılında Barcelona'dan Como'ya transfer olan Sergi Roberto, İtalya'da kendisini en çok şaşırtan futbolcunun Juventus'tan Kenan Yıldız olduğunu dile getirdi.

Sergi Roberto, "İtalya'ya geldiğimden bu yana rakipler arasında beni en çok şaşırtan oyuncu Kenan Yıldız oldu. Kenan Yıldız'ı çok beğeniyorum, farklı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Onu izlemek güzel." dedi.

Como'da bu sezon 20 maçta süre bulan Sergi Roberto, 1 kez ağları havalandırdı.

