Eski Beşiktaşlı Douglas tutuklandı

2014 yılında 4 milyon Euro bedelle Barcelona'ya transfer olan Douglas Santos, Katalan devinde beklenen performansı gösteremeyince Sporting Gijon'a kiralanmıştı.

Bir dönem Benfica'da da kiralık olarak forma giyen Brezilyalı sağ bek 2018 yılında Sivasspor formasıyla Spor Toto Süper Lig'e transfer oldu.

SİVASSPOR'DAN BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLMUŞTU

Kırmızı-beyazlıların formasını 32 maçta giyen Douglas, üç kez gol atmayı başarırken yedi kez de asist yaptı. Gösterdiği performansla Süper Lig devlerinin radarına girmeyi başardı.

Temmuz 2019'da bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer oldu. Siyah - beyazlı formayla yedi maçta görev yapan Douglas, beklenen performasın gerisinde kalınca formadan uzak kaldı. Temmuz 2022'de sözleşmesi sona erince takımdan ayrıldı. O tarihten beri de hiçbir takımda forma giymedi.

TUTUKLANDI

Brezilya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Globo Esporte'de yer alan habere göre, Brezilyalı oyuncu ateşli silah kullanmak suçundan tutuklandı.