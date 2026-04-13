Spor

Eski Beşiktaşlı Rafa Silva'nın gol attığı maçta Benfica, Nacional'i devirdi!

Benfica, Portekiz Ligi'nin 29. haftasında evinde Nacional'i eski bir Beşiktaş futbolcusu olan Rafa Silva'nın da gol attığı maçta 2-0 mağlup etti.

HABER MERKEZİ13 Nisan 2026 Pazartesi 01:44 - Güncelleme:
Benfica, Portekiz Ligi'nin 29. haftasında evinde Nacional'i konuk etti.

Kırmızı-beyazlılar, karşılaşmayı 2-0 kazanmasını bildi.

Eski Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Benfica'da, golleri 3. dakikada Andreas Schjelderup ve 14.dakikada bir dönem Beşiktaş forması da giyen Rafa Silva kaydetti.

Bu sonuçla beraber zirve iddiasını sürdüren Benfica, haftayı 69 puanla 3. sırada tamamladı. Küme düşme hattında yer alan Nacional ise, kendine 25 puanla 15.sırada yer buldu.

