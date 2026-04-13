Eski Beşiktaşlı Rafa Silva'nın gol attığı maçta Benfica, Nacional'i devirdi!

Benfica, Portekiz Ligi'nin 29. haftasında evinde Nacional'i konuk etti.

Kırmızı-beyazlılar, karşılaşmayı 2-0 kazanmasını bildi.

Eski Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Benfica'da, golleri 3. dakikada Andreas Schjelderup ve 14.dakikada bir dönem Beşiktaş forması da giyen Rafa Silva kaydetti.

Bu sonuçla beraber zirve iddiasını sürdüren Benfica, haftayı 69 puanla 3. sırada tamamladı. Küme düşme hattında yer alan Nacional ise, kendine 25 puanla 15.sırada yer buldu.