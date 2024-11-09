İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Kasım 2024 Cumartesi / 8 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3869
  • EURO
    36,8522
  • ALTIN
    2968.42
  • BIST100
    9184.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Eski Chelsea sahibinden Mourinho sözleri! ''Boş teneke gibi ses çıkarıyor''
Spor

Eski Chelsea sahibinden Mourinho sözleri! ''Boş teneke gibi ses çıkarıyor''

2010'a dek Premier Lig ekibi Chelsesa'nin sahibi olan İngiliz milyarder Simon Jordan, Ada basınının köklü gazetelerinden Daily Mail'deki köşesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili görüşlerini kaleme aldı. Jordan, Portekizli çalıştırıcı için 'Mourinho'nun yalnızca tartışmalar yaratarak ses getirme arzusu, bir zamanlar parlayan bir teknik direktörün üzücü bir yansıması.' ifadelerini kullandı.

9 Kasım 2024 Cumartesi 09:11 - Güncelleme:
Eski Chelsea sahibinden Mourinho sözleri! ''Boş teneke gibi ses çıkarıyor''
ABONE OL

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Portekizli hocası Jose Mourinho, Chelsea ile yakaladığı başarılarla adını efsane teknik direktörler arasına yazdırdığı İngiltere'de eleştirilmeye devam ediyor. 2010'a dek Premier Lig ekibinin sahibi olan İngiliz milyarder Simon Jordan, Ada basınının köklü gazetelerinden Daily Mail'deki köşesinde Portekizli hocayla ilgili görüşlerini kaleme aldı. Jordan'ın Mourinho ile ilgili açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde oldu: "Mourinho'nun yalnızca tartışmalar yaratarak ses getirme arzusu, bir zamanlar parlayan bir teknik direktörün üzücü bir yansıması.

BOŞ TENEKE GİBİ SES ÇIKARIYOR

Bir zamanlar hayranıydım ve onu halen hayranlıkla izlemek isterdim ancak eskiden doğru sebeplerle dikkat çeken o karizmatik teknik direktör artık uzakta. Bir zamanların benzersiz, sıra dışı adamı şimdi herkese karşı asabi bir eleştirmen haline dönüştü. Son 20 yılda Jose, futbol dünyasındaki varlığıyla olumlu ve aydınlatıcı oldu ancak geldiğimiz noktada oldukça düşüşte. Günümüzde artık yükselişte değil ve bu davranışlarına da yansıyor. Boş bir teneke gibi çok ses çıkarmaya başladı ya da belki çok ses çıkaran boş bir teneke olmaya başladı.

ÇALIŞTIĞI ÜLKEYE SAYGISIZLIK!..

Bu hafta VAR hakemi Atilla Karaoğlan ve tüm Türk futbolunu hedef aldı. 61 yaşındaki hocaya göre her ikisinden de 'kötü kokular geliyor'. Geçen yıl Roma'nın Avrupa Ligi finalinde kaybetmesinin ardından Mourinho hakemi kovalamış ve hakaretler yağdırmıştı, Türkiye'de yaptıkları aynı duruma benziyor... Hakemler eleştiriden muaf olmamalı ancak kendinizi ifade etmenin 'doğru' yolları vardır. Hakemler, kolay hedeflerdir. Trabzonspor'u 3-2 yendikten sonra, iki penaltı verilmesi nedeniyle 'sistem' hakkında yaptığı çıkış, birlikte iş yaptığı insanlara ve çalıştığı ülkeye yönelik bir saygısızlık."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.