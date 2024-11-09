Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Portekizli hocası Jose Mourinho, Chelsea ile yakaladığı başarılarla adını efsane teknik direktörler arasına yazdırdığı İngiltere'de eleştirilmeye devam ediyor. 2010'a dek Premier Lig ekibinin sahibi olan İngiliz milyarder Simon Jordan, Ada basınının köklü gazetelerinden Daily Mail'deki köşesinde Portekizli hocayla ilgili görüşlerini kaleme aldı. Jordan'ın Mourinho ile ilgili açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde oldu: "Mourinho'nun yalnızca tartışmalar yaratarak ses getirme arzusu, bir zamanlar parlayan bir teknik direktörün üzücü bir yansıması.

BOŞ TENEKE GİBİ SES ÇIKARIYOR

Bir zamanlar hayranıydım ve onu halen hayranlıkla izlemek isterdim ancak eskiden doğru sebeplerle dikkat çeken o karizmatik teknik direktör artık uzakta. Bir zamanların benzersiz, sıra dışı adamı şimdi herkese karşı asabi bir eleştirmen haline dönüştü. Son 20 yılda Jose, futbol dünyasındaki varlığıyla olumlu ve aydınlatıcı oldu ancak geldiğimiz noktada oldukça düşüşte. Günümüzde artık yükselişte değil ve bu davranışlarına da yansıyor. Boş bir teneke gibi çok ses çıkarmaya başladı ya da belki çok ses çıkaran boş bir teneke olmaya başladı.

ÇALIŞTIĞI ÜLKEYE SAYGISIZLIK!..

Bu hafta VAR hakemi Atilla Karaoğlan ve tüm Türk futbolunu hedef aldı. 61 yaşındaki hocaya göre her ikisinden de 'kötü kokular geliyor'. Geçen yıl Roma'nın Avrupa Ligi finalinde kaybetmesinin ardından Mourinho hakemi kovalamış ve hakaretler yağdırmıştı, Türkiye'de yaptıkları aynı duruma benziyor... Hakemler eleştiriden muaf olmamalı ancak kendinizi ifade etmenin 'doğru' yolları vardır. Hakemler, kolay hedeflerdir. Trabzonspor'u 3-2 yendikten sonra, iki penaltı verilmesi nedeniyle 'sistem' hakkında yaptığı çıkış, birlikte iş yaptığı insanlara ve çalıştığı ülkeye yönelik bir saygısızlık."