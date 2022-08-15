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Spor

Eski Denizlisporlu Oscar Estupinan, Hull City'yi sırtlıyor

İngiltere Championship'te Premier Lig hedefiyle sezona başlayan, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 3 maç sonunda 7 puanla zirve yarışı verirken, eski Denizlisporlu Oscar Estupinan takımını sırtladı.

DHA15 Ağustos 2022 Pazartesi 10:38 - Güncelleme:
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Spor Toto1'inci Lig ekibi Denizlispor'un Süper Lig'de yer aldığı 2019-2020 sezonunda takımda Portekiz takımı Vitoria Guimaraes'ten kiralık olarak forma giyen Kolombiyalı forvet, Türkiye macerasını lig ve kupada 33 maçta 14 golle bitirdi.

Denizlispor'un bonservisini alamadığı Estupinan, son 2 sezonu Guimares'te geçirdikten sonra bu sezon başında ülkemizden Ozan Tufan, Doğukan Sinik gibi Hull City'nin yolunu tuttu. Teknik direktörlüğünü de Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Şota Arveladze'nin yaptığı Hull, ligin ilk 3 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken, ilk 11'in bankolarından eski Denizlisporlu Estupinan, 2-1 kazanılan son Norwich City maçında takımının gollerini atarak 3 puanının mimarı oldu.

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