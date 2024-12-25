Eski Fenerbahçeli Joao Pedro İngiltere'de kendini buldu

2022-2023 sezonunun yaz transfer döneminde İtalya'nın Cagliari ekibinden Fenerbahçe'ye dahil olan Joao Pedro, sarı-lacivertli forma altında bekleneni veremedi.

Yaşadığı sakatlığın ardından Fenerbahçe'de tutunamayan Brezilyalı oyuncu, önce Gremio'ya kiralandı ardından sözleşmesi feshedildi.

Fenerbahçe'de ayrılan Joao Pedro, gelen teklifin ardından kariyerini Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de sürdürme kararı aldı.

4 GOL ATTI

Hull City'de son iki maçta ilk 11 oynayan Brezilyalı oyuncu, ikinci baharını yaşıyor. Coventry City ve Swansea maçlarında göz dolduran Pedro, iki rakibini de boş geçmedi ve takımının uzun süreli galibiyet hasretini noktalamasında önemli rol oynadı.

İngiltere'deki kariyerine hızlı bir şekilde adapte olan Joao Pedro, 4 golle takımının en golcü ismi oldu.