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Spor

Eski Fenerbahçeli Joao Pedro İngiltere'de kendini buldu

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Joao Pedro, Hull City'deki performansıyla göz dolduruyor. Son iki maça ilk 11'de başlayan Brezilyalı yıldız iki rakibini de boş geçmedi.

25 Aralık 2024 Çarşamba 10:16 - Güncelleme:
Eski Fenerbahçeli Joao Pedro İngiltere'de kendini buldu
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2022-2023 sezonunun yaz transfer döneminde İtalya'nın Cagliari ekibinden Fenerbahçe'ye dahil olan Joao Pedro, sarı-lacivertli forma altında bekleneni veremedi.

Yaşadığı sakatlığın ardından Fenerbahçe'de tutunamayan Brezilyalı oyuncu, önce Gremio'ya kiralandı ardından sözleşmesi feshedildi.

Fenerbahçe'de ayrılan Joao Pedro, gelen teklifin ardından kariyerini Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de sürdürme kararı aldı.

4 GOL ATTI

Hull City'de son iki maçta ilk 11 oynayan Brezilyalı oyuncu, ikinci baharını yaşıyor. Coventry City ve Swansea maçlarında göz dolduran Pedro, iki rakibini de boş geçmedi ve takımının uzun süreli galibiyet hasretini noktalamasında önemli rol oynadı.

İngiltere'deki kariyerine hızlı bir şekilde adapte olan Joao Pedro, 4 golle takımının en golcü ismi oldu.

  • Joao Pedro
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