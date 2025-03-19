Eski futbolcu Andrija Delibasic, hayatını kaybetti

Karadağlı eski futbolcu ve teknik direktör Andrija Delibasic, 43 yaşında hayatını kaybetti.

2007-2008 sezonunda Real Sociedad forması giyen ve İspanya'da çeşitli kulüplerde oynayan Delibasic, 33 maçta 6 gol kaydetmişti. Sonrasında Hércules ve Rayo Vallecano'da top koşturduktan sonra kariyerini Tayland ve Karadağ'da sürdürdü. 2016'dan itibaren antrenörlük yapan Delibasic, Partizan ve Buducnost'ta görev aldı. İki yıl önce beyin tümörü teşhisi konan eski futbolcu, hastalığına yenik düşerek hayata veda etti.