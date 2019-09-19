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Eski futbolcu başından vurularak infaz edildi

Geçtiğimiz yıllarda İngiliz kulübü Burton Albion'da da top koşturan 32 yaşındaki defans oyuncusu Kelvin Maynard, Hollanda'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

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Hollanda'nın Alphense Boys takımında oynayan Hollandalı 32 yaşındaki defans oyuncusu Kelvin Maynard, dünAmsterdam'da motosikletli iki kişinin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
 
BENZİNCİYE SIĞINDI AMA...
 
Saldırganlardan kaçmak için bir benzinciye dalan Maynard, kafasına isabet eden mermilerle ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan ünlü futbolcu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
 
İNGİLİZ KULÜBÜ TAZİYE MESAJI YAYINLADI
 
Kelvin'in 2014 yılında oynadığı İngiliz kulübü Burton Albion, cinayetten sonra bir taziye mesajı yayınladı. polis olayla ilgi geniş çaplı soruşturma başlattı.
 
 

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