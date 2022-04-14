İSTANBUL 16°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Nisan 2022 Perşembe / 13 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6189
  • EURO
    15,9787
  • ALTIN
    925.61
  • BIST100
    2475.51
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Eski futbolcu Freddy Rincon hayatını kaybetti
Spor

Eski futbolcu Freddy Rincon hayatını kaybetti

Ülkesinde trafik kazası geçiren Real Madrid ve Kolombiya Milli Takımı'nın eski futbolcusu Freddy Rincon, hayatını kaybetti.

AA14 Nisan 2022 Perşembe 11:35 - Güncelleme: 14 Nisan 2022 Perşembe 11:35
ABONE OL

Kolombiya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, hafta başında Cali kentinde kullandığı aracın bir otobüsle çarpışması sonucu ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan 55 yaşındaki Rincon'un yaşamını yitirdiği belirtildi.

Napoli, Real Madrid, Palmeiras, Corinthians ve Santos gibi ekiplerde görev alan orta saha oyuncusu Rincon, üç Dünya Kupası'nda (1990, 1994, 1998) sahaya çıktığı Kolombiya Milli Takımı ile 84 maçta 17 gol atmıştı.

Dünya Kupası'nda 10 maçta forma giyen Kolombiya'nın eski kaptanlarından Rincon, turnuvada Carlos Valderrama ile ülkesinin en fazla görev yapan oyuncusu konumunda bulunuyordu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.