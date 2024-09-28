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Spor

Eski futbolcu Oscar Cordoba, Beşiktaş'ı ziyaret etti

Beşiktaş'ın 2002-2006 yılları arasında formasını giyen, Kolombiyalı kaleci Oscar Cordoba, siyah-beyazlı kulübü ziyaret etti.

DHA28 Eylül 2024 Cumartesi 17:35 - Güncelleme:
Eski futbolcu Oscar Cordoba, Beşiktaş'ı ziyaret etti
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Beşiktaş'ın 100'üncü yıl dönümünde Süper Lig ve 2006 yılında kazandığı Türkiye Kupası şampiyonluklarında önemli pay sahibi olan Cordoba, Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı'nın formasını giyen kızı Vanessa Cordoba ile beraber siyah-beyazlılara ziyarette bulundu.

İlk olarak Beşiktaş JK Müzesi'ni ziyaret eden Cordoba, burada Beşiktaş JK Müzesi Danışmanı Zulal Gök'ten kulüp tarihi hakkında bilgiler aldı. Forma giydiği döneme ait kupa ve objeleri de inceleyen ve kızı Vanessa'ya anılarını aktaran Cordoba, ardından Tüpraş Stadyumu'nu gezdi.

Kolombiyalı eski kaleci, ziyaretin sonunda kulüp çalışanları ve taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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