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Spor

Serhat Akın'a silahlı saldırı! Eski milli futbolcu yaralandı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada silahlı saldırıya uğradığını duyurdu.

27 Eylül 2024 Cuma 00:37 - Güncelleme:
Serhat Akın'a silahlı saldırı! Eski milli futbolcu yaralandı
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, sosyal medya hesabından silahlı saldırıya uğradığını duyurdu. Akın, ayaklarından yaralandı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve şu anda futbol yorumcusu olan Serhat Akın silahlı saldırıya uğradı.

SALDIRI SONRASI FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Program çıkışı ayaklarından vurulan Akın, yaralanarak yere yığılırken, saldırgan ya da saldırganlar olay yerinden kaçtı. Akın, saldırıya uğradığını sosyal medya hesabından "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe" sözleriyle paylaştı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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