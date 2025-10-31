İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2025 Cumartesi / 11 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0958
  • EURO
    48,652
  • ALTIN
    5412.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Eski futbolcu Toni Kroos'tan Arda Güler'e büyük övgü!
Spor

Eski futbolcu Toni Kroos'tan Arda Güler'e büyük övgü!

Alman dünya yıldızı eski futbolcu Toni Kroos, Arda Güler'den övgüyle bahsetti. Real Madrid'de Kylian Mbappe'nin performansına değinen Kroos, bunun sebebinin Arda Güler olduğunun altını çizdi.

Haber Merkezi31 Ekim 2025 Cuma 23:42 - Güncelleme:
Eski futbolcu Toni Kroos'tan Arda Güler'e büyük övgü!
ABONE OL

Alman dünya yıldızı eski futbolcu Toni Kroos, Arda Güler'den övgüyle bahsetti. Real Madrid'de Kylian Mbappe'nin performansına değinen Kroos, bunun sebebinin Arda Güler olduğunun altını çizdi.

Kroos, yaptığı açıklamada Arda Güler'in özel bir yeteneğe sahip olduğunu vurguladı:

"Kylian Mbappé olağanüstü bir sezon geçiriyor, buna şüphe yok. Bence bunun sebeplerinden biri de Arda Güler. Mbappé'nin yanında sihirli dokunuşlara sahip ve onu topla doğru biçimde buluşturabilen oyuncuların olması önemli."

ARDA GÜLER'E TAKIM İÇİNDE TAM DESTEK

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, kısa sürede takım arkadaşlarının takdirini toplamayı başardı. Toni Kroos'un sözleri, genç yıldızın yalnızca taraftarlar arasında değil, soyunma odasında da büyük saygı gördüğünün bir göstergesi olarak yorumlandı.

  • toni kroos
  • arda güler
  • kylian mbappe

ÖNERİLEN VİDEO

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.