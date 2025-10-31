Eski futbolcu Toni Kroos'tan Arda Güler'e büyük övgü!

Alman dünya yıldızı eski futbolcu Toni Kroos, Arda Güler'den övgüyle bahsetti. Real Madrid'de Kylian Mbappe'nin performansına değinen Kroos, bunun sebebinin Arda Güler olduğunun altını çizdi.

Kroos, yaptığı açıklamada Arda Güler'in özel bir yeteneğe sahip olduğunu vurguladı:

"Kylian Mbappé olağanüstü bir sezon geçiriyor, buna şüphe yok. Bence bunun sebeplerinden biri de Arda Güler. Mbappé'nin yanında sihirli dokunuşlara sahip ve onu topla doğru biçimde buluşturabilen oyuncuların olması önemli."

ARDA GÜLER'E TAKIM İÇİNDE TAM DESTEK

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, kısa sürede takım arkadaşlarının takdirini toplamayı başardı. Toni Kroos'un sözleri, genç yıldızın yalnızca taraftarlar arasında değil, soyunma odasında da büyük saygı gördüğünün bir göstergesi olarak yorumlandı.