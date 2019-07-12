Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski futbolcusu Garry Rodrigues'in transferi için son görüşmeleri yaparken, Badou Ndiaye iddiası da gündemdeki sıcaklığını koruyor. Sarı-lacivertlilerin, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Badou Ndiaye için de çalışmalarını sürdürdüğü ortaya çıktı.

"F.BAHÇE, NDIAYE'YE TEKLİF YAPTI"

Bonservisi Stoke City'de olan, şu anda Senegal Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda mücadele eden Ndiaye ile ilgili olarak Galatasaray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün'den flaş açıklamalar geldi. Radyospor'a konuşan Cenk Ergün, "Fenerbahçe'nin Badou Ndiaye'ye ilgisi var. Fenerbahçe'den Ndiaye'ye bir teklif ulaştı. Ndiaye, Fenerbahçe'ye transfer olmak için düşünüyor. Ndiaye ile konuştum. Ndiaye, Fenerbahçe'nin bir opsiyon olduğunu fakat bu durumun şu anda erken olduğunu söyledi. Ndiaye, Fenerbahçe'ye transfer olabilir. Şu anda bu transfer için kesin ifadeler kullanamam ama olma ihtimali var." dedi.

Bu arada Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın Ndiaye'yi çok beğendiği ve takımında görmek istediği öğrenildi. Sarı-Lacivertli yönetim de 28 yaşındaki oyuncu için şartla zorlama kararı aldı.

Öte yandan Badou Ndiaye geçen sezon da F.Bahçe'nin gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. (Sporx)