İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Nisan 2024 Pazartesi / 30 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1644
  • EURO
    35,0321
  • ALTIN
    2408.12
  • BIST100
    9737.73
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Eski gözde yeniden gündemde! Trabzonspor'da hedef Bruno Petkovic
Spor

Eski gözde yeniden gündemde! Trabzonspor'da hedef Bruno Petkovic

Yeni sezonda önceliğini forvet transferi olarak belirleyen Trabzonspor'da gündem yeniden Bruno Petkovic oldu. Sezon başında bir türlü transferi gerçekleştirilemeyen oyuncu için bordo mavili ekip yeniden harekete geçti. İşte detaylar...

Fanatik8 Nisan 2024 Pazartesi 13:50 - Güncelleme:
Eski gözde yeniden gündemde! Trabzonspor'da hedef Bruno Petkovic
ABONE OL

Trabzonspor'da yeni sezonun kadro çalışmaları sürüyor. Bordo-Mavililer, özellikle golcü transferine odaklanmış durumda.

FORVET LİSTESİ KABARIK

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın forvet listesi oldukça kabarık. Son günlerde Bordo mavililerin Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giyen Denis Dragus ile ilgilendiği de belirtilmekteydi. Yabancı kontenjanı gelecek sezon 12'ye düşeceği için Trabzonspor yabancı forvet transferinde en iyisini almayı hedefliyor.

GÜNDEM YİNE PETKOVIC

Nenad Bjelica'nın sezon başında Trabzonspor Yönetimi'nden mutlaka alınmasını istediği iki isim vardı; Orsic ve Petkovic... Bordo-Mavililer, Orsic'i 2.4 milyon Euro karşılığında kadrosuna katarken, yaklaşık 2.5 ay Bruno Petkovic transferiyle uğraşılmıştı. O süreçte Dinamo Zagreb sürekli Trabzonspor tarafını bekletirken, Avrupa'daki ön eleme maçları nedeniyle süreci uzatmıştı. Karadeniz ekibi, oyuncu tarafıyla anlaşmasına rağmen Dinamo Zagreb son olarak 5 milyon Euro bonserviste diretince bu transfer gerçekleşmezken, Petkovic gündemden düşmüş değil...

YARI FİYATINA BİTEBİLİR

Trabzonspor yine Hırvat yıldızla yakından ilgileniyor. Üstelik bu kez bu transfer yarı fiyatına bitebilir. Öyle ki 19 Eylül'de Dinamo Zagreb ile kontratını uzatan Petkovic, sözleşmesine '2.5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi koydurmuştu. Bordo-Mavililer, bu rakamı Dinamo Zagreb'in hesabına yatırdığı takdirde Hırvatistan kulübünü devre dışı bırakabilir. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Petkovic transferine ilk etapta yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.