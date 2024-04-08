Trabzonspor'da yeni sezonun kadro çalışmaları sürüyor. Bordo-Mavililer, özellikle golcü transferine odaklanmış durumda.

FORVET LİSTESİ KABARIK

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın forvet listesi oldukça kabarık. Son günlerde Bordo mavililerin Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giyen Denis Dragus ile ilgilendiği de belirtilmekteydi. Yabancı kontenjanı gelecek sezon 12'ye düşeceği için Trabzonspor yabancı forvet transferinde en iyisini almayı hedefliyor.

GÜNDEM YİNE PETKOVIC

Nenad Bjelica'nın sezon başında Trabzonspor Yönetimi'nden mutlaka alınmasını istediği iki isim vardı; Orsic ve Petkovic... Bordo-Mavililer, Orsic'i 2.4 milyon Euro karşılığında kadrosuna katarken, yaklaşık 2.5 ay Bruno Petkovic transferiyle uğraşılmıştı. O süreçte Dinamo Zagreb sürekli Trabzonspor tarafını bekletirken, Avrupa'daki ön eleme maçları nedeniyle süreci uzatmıştı. Karadeniz ekibi, oyuncu tarafıyla anlaşmasına rağmen Dinamo Zagreb son olarak 5 milyon Euro bonserviste diretince bu transfer gerçekleşmezken, Petkovic gündemden düşmüş değil...

YARI FİYATINA BİTEBİLİR

Trabzonspor yine Hırvat yıldızla yakından ilgileniyor. Üstelik bu kez bu transfer yarı fiyatına bitebilir. Öyle ki 19 Eylül'de Dinamo Zagreb ile kontratını uzatan Petkovic, sözleşmesine '2.5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi koydurmuştu. Bordo-Mavililer, bu rakamı Dinamo Zagreb'in hesabına yatırdığı takdirde Hırvatistan kulübünü devre dışı bırakabilir. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Petkovic transferine ilk etapta yeşil ışık yaktığı öğrenildi.