25 Nisan 2026 Cumartesi / 9 Zilkade 1447
Spor

Eski Göztepeli futbolcu Romulo'nun gol attığı maçta Leipzig, Union Berlin'i devirdi

Leipzig, Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında evinde Union Berlin'i eski bir Göztepe futbolcusu olan Romulo'nun da ağları sarstığı maçta 3-1 mağlup etti.

HABER MERKEZİ25 Nisan 2026 Cumartesi 01:20 - Güncelleme:
Eski Göztepeli futbolcu Romulo'nun gol attığı maçta Leipzig, Union Berlin'i devirdi
Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında Leipzig ile Union Berlin karşı karşıya geldi.

Leipzig Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.

Leipzig'e galibiyeti getiren golleri, 22'de Max Finkgrafe, 25'te Romulo ve 63. dakikada Bote Baku kaydetti.

Union Berlin'in tek golünü dakika 78. dakikada Danilho Doekhi attı.

Bu sonucun ardından Leipzig, puanını 62'ye yükseltti. Union Berlin ise 32 puanda kaldı.

Bundesliga'nın gelecek haftasında Leipzig, Bayer Leverkusen deplasmanına gidecek. Union Berlin, Köln'ü ağırlayacak.

