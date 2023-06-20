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Spor

Eski Halter Federasyonu Başkanı Kenan Nuhut, defnedildi

Hayatını kaybeden eski Türkiye Halter Federasyonu başkanlarından Kenan Nuhut için tören düzenlendi.

20 Haziran 2023 Salı 16:25 - Güncelleme:
Eski Halter Federasyonu Başkanı Kenan Nuhut, defnedildi
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Eski Türkiye Halter Federasyonu başkanlarından Kenan Nuhut için ilk tören Arif Nusret Say Spor Salonu önünde yapıldı.

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün 67 yaşında hayatını kaybeden Türk sporunun önemli isimlerinden, Türkiye Halter Federasyonu Başkanlığı görevini 1997-1998 ve 2000-2004 yıllarında yapmış, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Üyesi, CHP Spor Komisyonu Başkanı Kenan Nuhut için düzenlenen törende, eşi Cemile Nuhut ve çocukları taziyeleri kabul etti.

Törene aile yakınlarının yanı sıra bazı milletvekilleri, siyasi erkan, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Halil Mutlu, Nurcan Taylan ile çok sayıda kişi katıldı.

Törende merhumun spor hayatındaki başarıları, spor için yaptığı hizmetler ve siyasi hayatı anlatıldıktan sonra, merhum adına Kuran-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

Cenazenin ikindi namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

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