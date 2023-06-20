Eski hocası Nicolo Zaniolo'yu anlattı

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Roma'dan 15 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı 23 yaşındaki İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, Juventus'un markajı altında.

ESKİ HOCASI TRANSFERİNİ İSTEDİ

F.Bahçe derbisinde 2 şık gol atan süper solak, yeniden İtalya Milli Takımı'na seçildi. Tekrar vitrine çıkan 23'lük yıldız için Juventus cephesi, oyuncunun geçmişini araştırmaya başladı. Juventusnews24. com, 2016-17'de Entella takımında Zaniolo'nun antrenörlüğünü yapan Carlo Richetti ile röportaj gerçekleştirdi. Richetti, eski öğrencisini her yönüyle anlattı.

"BİZİM GİBİ HERKES ONU GÖRMÜŞ"

Carlo Richetti, Zaniolo'nun İtalya'da 'Kötü çocuk' olarak anılmasına, "Diğer oyunculardan üstün özelliklere sahip olduğu o zamandan zaten açıktı. Risk almaktan korkmuyordu. Genç yaşta onu maalesef Inter'e sattık. Demek ki bizim gibi herkes onu görmüş. Ciddi sakatlıklar atlatıp bu seviyelere dönmek kolay değil.

"KÖTÜ ÇOCUK ETİKETİ NEDEN"

"Kötü çocuk etiketini hak edecek ne yaptı bilmiyorum. Örnek bir sporcuydu ve hiçbir zaman bize sorun çıkarmadı" diye cevap verdi.

MİLLİ TAKIM'DA SINIFI GEÇTİ

Nicolo Zaniolo'nun Serie A'da oynaması gerektiğini söyleyen Richetti, "Fiziksel olarak beklentileri karşılamadığı için ayrıldı Roma'dan. Birileri onu Serie A'ya geri getirmeli. İtalya dışında olmaması lazım. Juve, onun için gerekli özelliklere sahip bir kulüp. 3-5-2'de yardımcı forvet oynar ve sahada her fedakarlığı da yapar. Milli Takım'da onu iyi gördüm. Chiesa ile birlikte oynayabilir. İkisi benzer gibi gözükse de farklı özelliklere sahip oyuncular. Birbirlerini tamamlayabilirler" sözlerini sarf etti.