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Spor

Eski IAAF Başkanı Diack, yargılandığı davada hapis cezasına çarptırıldı

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) Eski Başkanı Lamine Diack, yargılandığı davada 4 yıl hapis ve 500 bin euro para cezası aldı.

AA16 Eylül 2020 Çarşamba 21:01 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 21:01
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IAAF'ın 1999-2015 yıllarında başkanlığını yürüten Diack'ın Fransa'nın başkenti Paris'te yargılandığı dava sonuçlandı.

Mahkeme, 87 yaşındaki Senegalli Diack'ı 2 yıl ertelemeli 4 yıl hapis ile 500 bin avro para cezasına çarptırdı.

Diack'ın 2012 Londra Olimpiyatları dahil olmak üzere bazı organizasyonlarda dopingli atletlerin test sonuçlarını gizlediği ve karşılığında 3 milyon avronun üzerinde rüşvet aldığı iddia edilmişti.

2015 yılının kasım ayından beri Paris'te ev hapsinde tutulan Diack'ın avukatlarının mahkeme kararını temyize götüreceği belirtildi.

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