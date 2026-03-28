28 Mart 2026 Cumartesi / 10 Sevval 1447
Spor

Ronaldo-Messi rekabetine yorum

Eski Chelsea oyuncusu Joe Cole, Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi arasındaki kıyaslamaya dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Cole, Ronaldo'nun geceleri başını yastığa koyduğunda 'Keşke Messi kadar iyi olsaydım diye düşünüyor olabilir' dedi.

HABER MERKEZİ28 Mart 2026 Cumartesi 00:05 - Güncelleme:
ABONE OL

Futbol tarihinin en büyük oyuncusunun kim olduğu tartışması, eski Chelsea futbolcusu Joe Cole'un açıklamalarıyla yeniden alevlendi. TNT Sports'a konuşan Cole, Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi arasındaki rekabete dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"GECELERİ BAŞINI YASTIĞA KOYDUĞUNDA..."

Joe Cole, kariyerinde sayısız başarıya imza atan Ronaldo'nun bile zaman zaman Messi ile kendisini kıyasladığını düşündüğünü belirterek, "Bence her futbolcunun, ne kazanmış olursa olsun içinde bir miktar pişmanlık vardır. Ronaldo da geceleri başını yastığa koyduğunda 'Keşke Messi kadar iyi olsaydım' diye düşünüyor olabilir" ifadelerini kullandı.

Cole'un bu sözleri, Ronaldo'nun lig şampiyonlukları, Şampiyonlar Ligi zaferleri ve Ballon d'Or ödülleriyle dolu kariyerine rağmen Messi'nin farklı bir seviyeye ulaştığı görüşünü yansıttı. İngiliz eski futbolcu, Messi'nin futbol anlamında "tamamlanmış" bir oyuncu olduğunu vurguladı.

Joe Cole'a göre bu tartışmada ibre artık Messi lehine dönmüş durumda. Arjantinli yıldızın kariyerindeki en büyük eksik olarak görülen Dünya Kupası'nı kazanması, bu görüşü daha da güçlendirdi. Cole, "Messi artık her şeyi kazandı. Bu neslin tartışmasını bitirdi. Onun gibi bir oyuncu hiç görmedim; top tekniği, yeteneği, karakteri... Onu izlemek her zaman büyük bir keyif" dedi.

"MESSİ, TÜM ZAMANLARIN EN İYİSİ"

İngiliz eski futbolcu, Messi'yi futbol tarihinin en büyükleri arasına da yerleştirerek, "Bence tüm zamanların en iyisi. Bu konuda sadece Pele ile kıyaslanabilir. Ronaldo, Ronaldo Nazario ya da Diego Maradona'nın bile önüne geçti" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta faciaya ramak kala: Öğrenci servisinin freni boşaldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
