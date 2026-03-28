Ronaldo-Messi rekabetine yorum

Futbol tarihinin en büyük oyuncusunun kim olduğu tartışması, eski Chelsea futbolcusu Joe Cole'un açıklamalarıyla yeniden alevlendi. TNT Sports'a konuşan Cole, Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi arasındaki rekabete dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Joe Cole, kariyerinde sayısız başarıya imza atan Ronaldo'nun bile zaman zaman Messi ile kendisini kıyasladığını düşündüğünü belirterek, "Bence her futbolcunun, ne kazanmış olursa olsun içinde bir miktar pişmanlık vardır. Ronaldo da geceleri başını yastığa koyduğunda 'Keşke Messi kadar iyi olsaydım' diye düşünüyor olabilir" ifadelerini kullandı.

Cole'un bu sözleri, Ronaldo'nun lig şampiyonlukları, Şampiyonlar Ligi zaferleri ve Ballon d'Or ödülleriyle dolu kariyerine rağmen Messi'nin farklı bir seviyeye ulaştığı görüşünü yansıttı. İngiliz eski futbolcu, Messi'nin futbol anlamında "tamamlanmış" bir oyuncu olduğunu vurguladı.

Joe Cole'a göre bu tartışmada ibre artık Messi lehine dönmüş durumda. Arjantinli yıldızın kariyerindeki en büyük eksik olarak görülen Dünya Kupası'nı kazanması, bu görüşü daha da güçlendirdi. Cole, "Messi artık her şeyi kazandı. Bu neslin tartışmasını bitirdi. Onun gibi bir oyuncu hiç görmedim; top tekniği, yeteneği, karakteri... Onu izlemek her zaman büyük bir keyif" dedi.

İngiliz eski futbolcu, Messi'yi futbol tarihinin en büyükleri arasına da yerleştirerek, "Bence tüm zamanların en iyisi. Bu konuda sadece Pele ile kıyaslanabilir. Ronaldo, Ronaldo Nazario ya da Diego Maradona'nın bile önüne geçti" ifadelerini kullandı.