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Spor

Eski Ligue1 şampiyonu Montpellier'de kriz çıktı

2012 yılında Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan Montpellier eski günleri mumla arıyor. 11 maçlık galibiyet hasretiyle tarihin en kötü sezonunu yaşadı ve küme düştü. Finansal ve yönetisel sorunlar yaşayan kulübün geleceği belirsizliğini koruyor.

HABER MERKEZİ29 Nisan 2025 Salı 11:03 - Güncelleme:
Eski Ligue1 şampiyonu Montpellier'de kriz çıktı
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Montpellier, 2012'de şampiyon olduğu Ligue 1'e veda etti.

Fransız ekibi, 11 maçtır galibiyet alamadığı bu sezonda Reims karşısında aldığı 0-0'lık sonuçla birlikte küme düştü. Taraftarların efsane başkan Lulu Nicolin'in 74. dakikadaki anmasına bile tepki göstermesi, kopuşun boyutunu gösterdi.

Takım kaptanı Teji Savanier'in, taraftar kışkırtmasına karşılık "Aylık 210.000 avro maaş alıyorsanız acı vermez" sözleri büyük tepki çekti. Kulüp, oyuncunun kaptanlığını elinden aldı. Maddi krizin eşiğindeki takım, Khazri, Ferri, Lecomte ve Delort gibi isimlerle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Gençlere yönelen Montpellier'in geleceği ise belirsizliğini koruyor.

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