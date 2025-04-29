Eski Ligue1 şampiyonu Montpellier'de kriz çıktı

Montpellier, 2012'de şampiyon olduğu Ligue 1'e veda etti.

Fransız ekibi, 11 maçtır galibiyet alamadığı bu sezonda Reims karşısında aldığı 0-0'lık sonuçla birlikte küme düştü. Taraftarların efsane başkan Lulu Nicolin'in 74. dakikadaki anmasına bile tepki göstermesi, kopuşun boyutunu gösterdi.

Takım kaptanı Teji Savanier'in, taraftar kışkırtmasına karşılık "Aylık 210.000 avro maaş alıyorsanız acı vermez" sözleri büyük tepki çekti. Kulüp, oyuncunun kaptanlığını elinden aldı. Maddi krizin eşiğindeki takım, Khazri, Ferri, Lecomte ve Delort gibi isimlerle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Gençlere yönelen Montpellier'in geleceği ise belirsizliğini koruyor.