25 Nisan 2026 Cumartesi / 9 Zilkade 1447
Spor

Eski menajerinden transfer açıklaması! ''Osimhen'in Real Madrid'e transferi oldukça gerçekçi''

Victor Osimhen'in eski menajeri Mithat Halis, Nijeryalı golcünün Real Madrid'e transferini yorumladı. Halis, 'Onun Madrid'e transferi oldukça gerçekçi.' ifadelerini kullandı.

Akşam25 Nisan 2026 Cumartesi 09:01 - Güncelleme:
Osimhen'in eski menajeri Mithat Halis, yıldız oyuncunun Real Madrid'e transfer olma ihtimaliyle ilgili konuştu.

Daha önce Wolfsburg döneminde Nijeryalı yıldız golcü ile çalışan Halis, transferin mümkün olduğunu belirterek, "Osimhen'in transferi oldukça gerçekçi. Bonservisi 100 milyon euroyu aşabilir. Bu transfer Real Madrid ile Barcelona arasında şekillenebilir. Bir taraf Robert Lewandowski'den vazgeçmiş durumda, diğerinin ise uzun süredir net bir santrforu yok. Real Madrid, Karim Benzema sonrası bu bölgede eksik kaldı. Bu yüzden Mbappe ve Vinicius'u forvette oynatmak zorunda kalıyorlar" dedi. Halis, olası transferin takıma etkisine de değinerek, "Victor Osimhen Madrid'e gelirse Mbappe ve Vinicius kendi doğal pozisyonları olan kanatlarda oynar ve daha verimli olur. Osimhen, Real Madrid için çok işlevsel bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

