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Spor

Eski milli atlet Zekeriya Akdoğan, Kovid-19 nedeniyle vefat etti

Eski milli atlet Zekeriya Akdoğan'ın yakalandığı Kovid-19 hastalığı nedeniyle vefat ettiği açıklandı.

AA14 Ekim 2021 Perşembe 18:27 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 18:28
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Eski milli atletlerden Zekeriya Akdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı nedeniyle vefat ettiği açıklandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli atlet Zekeriya Akdoğan yakalandığı Kovid-19 nedeniyle 17 gün yaşam mücadelesi verdi. Vefat eden eski milli sporcunun cenazesi yarın Konya'da Kurtuluş Mezarlığı'nda defnedilecek.

1966 yılında Konya'da doğan Akdoğan, yurt içi ve yurt dışı birçok organizasyonda önemli başarılar elde etti.

Açıklamada "Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve atletizm camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

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