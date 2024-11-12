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Spor

Eski milli futbolcu Coşkun Taş hayatını kaybetti

Türk futbolunun değerli isimlerinden, Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu Coşkun Taş (90), Almanya'nın Köln kentinde yaşamını yitirdi.

DHA12 Kasım 2024 Salı 12:03 - Güncelleme:
Eski milli futbolcu Coşkun Taş hayatını kaybetti
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Coşkun Taş'ın vefatını, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Millî Takımımızın eski futbolcusu Coşkun Taş'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Coşkun Taş'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Beşiktaş olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleriyle duyurdu.

1954 Dünya Kupası'na katılan kadroda yer alan Coşkun Taş; 4 kez U18, 1'er kez U21 ve B Millî, 3 kez de A Millî olmak üzere toplam 9 kez Ay-Yıldızlı formamızı giymişti. Aydınspor'da profesyonel kariyerine başlayan Taş, uzun yıllar Beşiktaş'ta forma giydikten sonra Almanya'da 1. FC Köln ve Bonner VF kulüplerinde de ülkemizi temsil etmişti.

Almanya Beşiktaşlılar Derneği de, Coşkun Taş'ın vefatını sosyal medya hesabından "Acı Kaybımız" olarak duyurarak, şu ifadelere yer verdi;

"Beşiktaş camiasının ve Türk futbolunun değerli isimlerinden, kulübümüzün efsane futbolcularından, aynı zamanda milli takımımızda ve 1.FC Köln'de gururla mücadele etmiş değerli büyüğümüz Coşkun Taş'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Coşkun Taş, Almanya Beşiktaş Derneği'nin onursal üyesi olarak her zaman ilham kaynağı olmuş, alçakgönüllü özelliklere sahip ve nezaketi ile gönüllerimizde kurmuştur."

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