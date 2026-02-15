İSTANBUL 23°C / 13°C
  Eski milli futbolcu Nurcan Çelik hayatını kaybetti
Spor

Eski milli futbolcu Nurcan Çelik hayatını kaybetti

Nurcan Çelik, 9 kez milli formayı giydikten sonra teknik direktörlük kariyerinde de görev yapan önemli isimlerden biriydi.

15 Şubat 2026 Pazar 01:33
Eski milli futbolcu Nurcan Çelik hayatını kaybetti
Eski milli kadın futbolcu ve Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Nurcan Çelik vefat etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden Kadın A Milli Takımımızın eski oyuncularından Nurcan Çelik'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. 3'ü 19 yaş altı, 6'sı Kadın A Milli Takım olmak üzere 9 kez ay-yıldızlı formamızı giyen Çelik, 1 Ocak 1980 yılında Artvin'de doğdu. Futbola Bursa'da başlayan Nurcan Çelik; Gemlik Zeytinspor, Küçükçekmece Akdeniz Spor, Zeytinburnuspor, Yalıspor formalarını giydi. Teknik direktörlüğe Küçükçekmece Akdeniz Spor'u çalıştırarak başlayan Nurcan Çelik, Galatasaray'da da görev yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu olarak merhume Nurcan Çelik'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Galatasaray Kulübü de Nurcan Çelik için internet sitesinden başsağlığı mesajı paylaştı.

Yarın saat 15.00'te Küçükçekmece Yeşilova Kemal Aktaş Stadyumu'nda tören düzenlenecek törenin ardından Nurcan Çelik'in cenazesi, defnedilmek üzere Artvin'e götürülecek.

