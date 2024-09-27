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  • Eski milli futbolcu Serhat Akın dün akşam silahlı saldırıya uğramıştı! Güvelik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Spor

Eski milli futbolcu Serhat Akın dün akşam silahlı saldırıya uğramıştı! Güvelik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Eski milli futbolcu Serhat Akın dün akşam silahlı saldırıya uğradı ve ayağından yaralandı. Serhat Akın'a yapılan saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İşte o anlar...

AA27 Eylül 2024 Cuma 11:26 - Güncelleme:
Eski milli futbolcu Serhat Akın dün akşam silahlı saldırıya uğramıştı! Güvelik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
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Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'ın, Beykoz'da uğradığı silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Serhat Akın'ın, Kavacık Mahallesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradığı anlar, bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde Serhat Akın'ın, yanındaki kişiyle birlikte binadan çıkış yaptığı sırada hızla koşarak gelen 1 kişi tarafından silahla vurulduğu, ateş eden kişinin daha sonra motosikletle olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Silahlı saldırıda ayağından yaralanan Serhat Akın'ın, Ataşehir'deki özel hastanede tedavisi devam ediyor.

İşte o görüntüler:

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